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«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
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"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.В источнике
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«Сосьедад» в финале Кубка Испании впервые за 32 года

Все про Спорт ру 01:22
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«Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании впервые за 32 года

Sports.ru вчера в 21:32
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«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании

Sportbox.RU вчера в 16:52
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