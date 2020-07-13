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«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru
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"Реал Сосьедад" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионата Испании.В источнике
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«Атлетико» и «Севилья» вышли в Лигу чемпионов, «Вильярреал» потерял шансы

Sports.ru 15:44
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«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал», «Алавес» и «Хетафе» поделили очки

Матч ТВ 15:30
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Поражение «Вильярреала» обеспечило «Севилье» участие в Лиге чемпионов

Sport24.ru 15:28 
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