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«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки
Футбол России
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«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.В источнике
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«Реал Сосьедад» возобновляет тренировочный процесс

Sport.ru 17:00
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«Реал Сосьедад» станет первой командой в Ла Лиге, которая возобновит тренировки

Матч ТВ 16:38
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«Реал Сосьедад» станет первой командой в Ла Лиге, которая возобновит тренировки

Sportbox.RU 16:38
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