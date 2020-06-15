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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» в Ла Лиге
Soccernews.ru
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  • Газета.Ru
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В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" разошелся миром с "Осасуной" со счетом 1:1.В источнике
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«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Осасуну» в матче Примеры

Чемпионат вчера в 17:58
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» в заключительном матче 28-го тура Примеры

Metaratings вчера в 17:56
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной»

Sport24.ru вчера в 17:56 
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