НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании«Вильярреал» проиграл «Мирандесу» и вылетел из розыгрыша Кубка ИспанииАтлетик Бильбао — Барселона 1:0Фати вместе с Месси сыграет в атаке «Барселоны» против «Атлетика»Следующие четыре финала Кубка Испании пройдут в СевильеГлавноеСборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка ИспанииГимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке покончить с собойАлександр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»Месси хочет уйти из «Барселоны»Soccernews.ruРеал — Реал Сосьедад 3:4Metaratings19MetaratingsЧемпионатBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессSport-placeРоссийская газетаNEWS.am SportЕвро-футбол.руPrognozistГол.руLiveSport.ruSports.ruГазета.RuМатч ТВua.Tribuna.comSoccernews.ruСоветский спортУНИАНFootballHDВ рамках четвертьфинала Кубка Испании "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду".В источнике Комментировать1Подробнее о событии Прервалась 21-матчевая серия «Реала» без пораженийSoccer.ru 16:19 «Реал» впервые пропустил 4 гола при Зидане в одной игреЕвро-футбол.ру 18:07Черный день грандов: баски выбили из кубка и «Реал», и «Барселону»Спорт-Экспресс 17:40Ещё по теме«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании«Вильярреал» проиграл «Мирандесу» и вылетел из розыгрыша Кубка ИспанииАтлетик Бильбао — Барселона 1:0Фати вместе с Месси сыграет в атаке «Барселоны» против «Атлетика»Следующие четыре финала Кубка Испании пройдут в СевильеГлавноеСборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка ИспанииГимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке покончить с собойАлександр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»Месси хочет уйти из «Барселоны»Новости