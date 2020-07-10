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Газета.RuГазета.Ru
«Реал» и «Алавес» объявили составы на матч чемпионата Испании
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Мадридский "Реал" и "Алавес" из Витории определились с составами на матч 35-го тура чемпионата Испании.В источнике
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«Реал» и «Алавес» объявили составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 15:40
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LIVE! «Реал» (Мадрид) – «Алавес»

Football-fun.ru 15:36
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«Реал» — «Алавес»: составы команд на матч 35-го тура чемпионата Испании

Чемпионат 15:16
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