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Газета.RuГазета.Ru
Реал — Эйбар 3:1 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
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Мадридский "Реал" и "Эйбар" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата Испании.В источнике
Подробнее о событии
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Азар и Бензема выйдут в основе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Советский спорт 12:54
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«Реал» — «Эйбар»: составы команд на матч 28-го тура чемпионата Испании

Чемпионат 12:45
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Футбол, Примера, Реал - Эйбар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 12:43
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