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Реал — Реал Сосьедад 3:4
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«Реал» назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».В источнике
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«Реал» — «Реал Сосьедад»: Куртуа, Варан и Модрич остались в запасе

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