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Реал — Реал Сосьедад 3:4
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В матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» (4:3). В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо. У гостей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Мартин Эдегор и Микель Мерино.В источнике
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Мадридский «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реалу Сосьедад» в 1/4 финала

Sport.ru 15:29
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«Реал» со счетом 3:4 проиграл «Реалу Сосьедад» и вылетел из Кубка Испании

Футбол России 15:00
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«Реал Сосьедад» выбил «Реал» из Кубка Испании

Матч ТВ 14:56
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