Реал — Реал Сосьедад 3:4

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» (4:3). В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо. У гостей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Мартин Эдегор и Микель Мерино.