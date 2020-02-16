«Реал» – «Сельта». Федор Смолов появится на поле с первых минут

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" примет "Сельту". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.