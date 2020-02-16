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«Реал» – «Сельта». Федор Смолов появится на поле с первых минут
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В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" примет "Сельту". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.В источнике
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Смолов в матче против «Реала»: 1 удар, 1 гол, 0 обводок

Sports.ru вчера в 16:37
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«Реал» — «Сельта»: Смолов выйдет на поле с первых минут

Sport24.ru вчера в 14:11 
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«Реал» и «Сельта» объявили составы, Смолов сыграет в Мадриде с первых минут

Советский спорт вчера в 14:00 
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