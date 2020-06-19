Реал — Валенсия 3:0

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» принимает «Валенсию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К 63-й минуте хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.