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Реал — Валенсия 3:0
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В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» принимает «Валенсию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К 63-й минуте хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.В источнике
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«Реал» — «Валенсия»: стартовые составы

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