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«Реал» и «Барселона» интересуются «клоном Лукаку»
Вести.Ru
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По информации источников, в 16-лентнем португальце заинтересованы «Реал» и «Барселона». Набиана называют «клоном Лукаку» из-за схожих физических данных.В источнике
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«Реал» и «Барселона» интересуются «клоном Лукаку»

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«Барселона» и «Реал» заинтересованы «новым Лукаку» из «Витории»

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«Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним форвардом «Витории»

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