«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. Своих соперником узнали «Реал» и «Барселона». Мадридцы дома сыграют с «Реал Сосьедад».