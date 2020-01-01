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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. Своих соперником узнали «Реал» и «Барселона». Мадридцы дома сыграют с «Реал Сосьедад».В источнике
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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

Спорт-Экспресс 08:34
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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Чемпионат 08:28
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

Советский спорт 08:19 
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