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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Metaratings
  • Городовой0:39
  • Моя Москва.онлайн1:24
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA. Жеребьевка прошла в пятницу, 10 июля.В источнике
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Недвед: «„Реал“ и „Манчестер Сити“ претендуют на победу в Лиге чемпионов»

Sport24.ru 09:43 
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Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ «Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» пройдут 7 августа

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Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: результаты

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