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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Реал» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Ольмо
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Хавбек «РБ Лейпциг» Дани Ольмо стал трансферной целью «Реала». В подписании 22-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.В источнике
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