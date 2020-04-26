«Реал» собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году

Мадридский "Реал" намерен усилить атаку летом 2022 года, подписав нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca. В источнике