НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Реал» собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • ODDS.ru
  • by.Tribuna.com
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Мадридский "Реал" намерен усилить атаку летом 2022 года, подписав нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Реал» к 2022 году хочет подписать Мбаппе и Холанда

Sport24.ru 02:28 
alt

СМИ: «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда в 2022 году

Матч ТВ 02:07
alt

СМИ: «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда в 2022 году

Sportbox.RU 02:07
реклама
Главное
Новости