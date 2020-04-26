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«Реал» хочет подписать Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • PROСПОРТ Казахстан
В 2022 году исполнится 20 лет как Флорентино Перес занял пост президента «Реала». К этому событию он хочет приурочить создание по-настоящему звездной команды, сообщает Marca. Тогда же мадридцы закончат реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».В источнике
Подробнее о событии
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«Реал» хочет купить Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса

Газета.Ru вчера в 23:30
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«Реал» подарит Пересу на юбилей президентства трансферы Холанда и Мбаппе

ProstoProSport вчера в 23:23 
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«Реал» планирует подписать Мбаппе и Холанда к юбилею президентства Переса

Чемпионат вчера в 22:17
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