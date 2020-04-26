«Реал» хочет подписать Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса

В 2022 году исполнится 20 лет как Флорентино Перес занял пост президента «Реала». К этому событию он хочет приурочить создание по-настоящему звездной команды, сообщает Marca. Тогда же мадридцы закончат реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».