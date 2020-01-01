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«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро
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«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов.В источнике
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«Реал» рассчитывает заработать на трансферах 180 миллионов евро

Soccernews.ru 05:41
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«Реал» хочет заработать летом 180 миллионов евро на продаже футболистов

Матч ТВ 02:28
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«Реал» планирует избавиться от ряда футболистов, включая Бэйла, Хамеса и Эдегора

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