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«Реал» хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» в обмен на Алли
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Между «Тоттенхэмом» и «Реалом» назревает обмен игроками. Англичане рассчитывают на форварда Гарета Бэйла, тогда как мадридцы рассматривают кандидатуру Деле Алли.В источнике
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Подробнее о событии
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Возвращение Бэйла, ненужный Суарес и защитник для Гвардиолы. Трансферная жара в Европе

Sportbox.RU 03:59
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«Реал» хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» в обмен на Алли

Вести.Ru 01:17
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«Тоттенхэм» может отпустить Алли в «Реал» в обмен на Бэйла

Sport24.ru вчера в 17:45 
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