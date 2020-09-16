«Реал» хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» в обмен на Алли

Между «Тоттенхэмом» и «Реалом» назревает обмен игроками. Англичане рассчитывают на форварда Гарета Бэйла, тогда как мадридцы рассматривают кандидатуру Деле Алли. В источнике