НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» поборется с «МЮ» за защитника «Реала» РегилонаГарет Бэйл передумал оставаться в «Реале»«Реал» намерен продать Бэйла за 20 млн евроКилиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Тоттенхэм» договорился с «Реалом» о переходе РегилонаГлавноеФигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеФорвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать НеймаруПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионовЛевников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»CT news«Реал» хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» в обмен на АллиUA-Футбол14UA-ФутболФутбол РоссииSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВSports.ruАрменпрессODDS.ruLiveSport.ruГазета.RuСпорт день за днемОбщественная служба новостейLiveResult.RuSportbox.RUМежду «Тоттенхэмом» и «Реалом» назревает обмен игроками. Англичане рассчитывают на форварда Гарета Бэйла, тогда как мадридцы рассматривают кандидатуру Деле Алли.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Возвращение Бэйла, ненужный Суарес и защитник для Гвардиолы. Трансферная жара в ЕвропеSportbox.RU 03:59«Реал» хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» в обмен на АллиВести.Ru 01:17«Тоттенхэм» может отпустить Алли в «Реал» в обмен на БэйлаSport24.ru вчера в 17:45 рекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» поборется с «МЮ» за защитника «Реала» РегилонаГарет Бэйл передумал оставаться в «Реале»«Реал» намерен продать Бэйла за 20 млн евроКилиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Тоттенхэм» договорился с «Реалом» о переходе РегилонаГлавноеФигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеФорвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать НеймаруПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионовЛевников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»Новости