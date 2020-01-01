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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Реал» может провести лето без трансферов
Sportbox.RU
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«Реал» может провести лето без трансферов на фоне финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом на своих страницах сообщает Marca.В источнике
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«Реал» может провести лето без трансферов

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