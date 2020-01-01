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«Реал» может приобрести защитника «Лилля» Габриэля
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность трансфера бразильского защитника «Лилля» Габриэля, сообщает AS.В источнике
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