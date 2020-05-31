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«Реал» может провести лето без трансферов
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Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.В источнике
Подробнее о событии
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«Реалу» может не хватить денег на летние трансферы

ProstoProSport 12:03 
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«Реал» может отказаться от приобретения игроков летом

Sportbox.RU 01:50
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«Реал» может отказаться от приобретения игроков летом

Матч ТВ 01:50
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