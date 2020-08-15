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Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Реал» может провести лето без трансферов
РБК
  • РБК
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ узнали об отказе «Реала» от трансферов ближайшим летом

РБК 04:12
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«Реал» может провести лето без трансферов

Евро-футбол.ру 02:37
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«Реал» может отказаться от приобретения игроков летом

Sportbox.RU 01:50
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