Спорт-Экспресс«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»Евро-футбол.руFootballHDСпорт-ЭкспрессSport.uaМатч ТВSports.ruПлеймейкер«Реал» переиграл «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Команда из Мадрида одержала победу со счетом 2:0. «Реал» набрал 74 очка и снова приблизился к «Атлетико» в турнирной таблице.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событии«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»Спорт-Экспрессвчера в 16:49Азар, Марсело и Бланко — в составе «Реала» на матч с «Осасуной»Матч ТВвчера в 14:06«Реал» — «Осасуна»: Кроос и Модрич остались в запасе хозяевSport24.ruвчера в 14:04«Реал» - «Осасуна» - 2:0 (завершён)Евро-футбол.рувчера в 14:33Рамос не попал в заявку «Реала» на матч против «Осасуны»РИА Новостивчера в 18:36Рамос не сыграет с «Осасуной». Он два дня тренируется в общей группе «Реала»Sports.ru30 апреля в 14:47«Реал» опубликовал заявку на матч с «Осасуной»Плеймейкер30 апреля в 14:39Показать ещё