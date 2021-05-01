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«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»

Евро-футбол.ру
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«Реал» переиграл «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Команда из Мадрида одержала победу со счетом 2:0. «Реал» набрал 74 очка и снова приблизился к «Атлетико» в турнирной таблице.В источнике
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«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»

Спорт-Экспрессвчера в 16:49

Азар, Марсело и Бланко — в составе «Реала» на матч с «Осасуной»

Матч ТВвчера в 14:06

«Реал» — «Осасуна»: Кроос и Модрич остались в запасе хозяев

Sport24.ruвчера в 14:04

«Реал» - «Осасуна» - 2:0 (завершён)

Евро-футбол.рувчера в 14:33

Рамос не попал в заявку «Реала» на матч против «Осасуны»

РИА Новостивчера в 18:36

Рамос не сыграет с «Осасуной». Он два дня тренируется в общей группе «Реала»

Sports.ru30 апреля в 14:47

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Осасуной»

Плеймейкер30 апреля в 14:39
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