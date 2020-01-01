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Переход Мбаппе в «Реал» не состоится летом из-за пандемии
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Если бы не было коронавируса, переход мог состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.В источнике
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Агент Менди назвал стоимость Мбаппе

Sport.ru 06:43
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Агент Менди: Мбаппе стоит € 300 млн. Его трансфер в «Реал» невозможен

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Из-за коронавируса «Реал» не купит Мбаппе этим летом

Футбол России 02:37
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