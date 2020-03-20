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Газета.RuГазета.Ru
«Реал» не планирует увольнять Зидана
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"Сливочные" планировали сменить тренера, если в этом сезоне не будет трофеев. Сейчас решение принято в пользу Зидана. В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 56 очков.В источнике
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Источник: Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне

Советский спорт 06:25 
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Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезоне

Sport24.ru 05:51 
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«Спартакиада» на «Бернабеу»: как Радченко, Черчесов и Шмаров победили «Реал» и уволили Ди Стефано

Спорт-Экспресс 05:40
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