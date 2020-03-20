NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНайджел Доус рассказал об отъезде из РоссииБольшунов: Только Клебо заставляет совершить на лыжне невозможноеБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенПогба поздравил Кокорина с днём рождения«Реал» не планирует увольнять ЗиданаГазета.Ru«Реал» не планирует увольнять ЗиданаPROСПОРТ Казахстан12PROСПОРТ КазахстанSoccer.ruГазета.RuRBC.uaФутбол РоссииSoccernews.ruSputnik БеларусьMetaratingsBethub.orgODDS.ruSports.ruСпорт-Экспресс"Сливочные" планировали сменить тренера, если в этом сезоне не будет трофеев. Сейчас решение принято в пользу Зидана. В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 56 очков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Источник: Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезонеСоветский спорт 06:25 Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезонеSport24.ru 05:51 «Спартакиада» на «Бернабеу»: как Радченко, Черчесов и Шмаров победили «Реал» и уволили Ди СтефаноСпорт-Экспресс 05:40рекламаГлавноеНайджел Доус рассказал об отъезде из РоссииБольшунов: Только Клебо заставляет совершить на лыжне невозможноеБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенПогба поздравил Кокорина с днём рождения«Реал» не планирует увольнять ЗиданаНовости