«Реал» не планирует увольнять Зидана

"Сливочные" планировали сменить тренера, если в этом сезоне не будет трофеев. Сейчас решение принято в пользу Зидана. В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 56 очков.