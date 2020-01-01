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«Реал» отказался от покупки Кейна
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"Реал" отказался от трансфера нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за пандемии коронавируса.В источнике
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«Реал» решил не покупать Кейна из-за кризиса

Sport.ru 04:29
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«Реал» решил отказаться от приобретения Гарри Кейна из-за кризиса

Чемпионат 03:42
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«Реал» отказался покупать Кейна из-за пандемии коронавируса

Спорт-Экспресс 03:31
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