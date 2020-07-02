«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

Марокканский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.