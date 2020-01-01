НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМатч «Спартака» в 26-ом туре РПЛ пройдет без использования системы VARИгорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублейТАСС Спорт«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»Sports.ru9Sports.ruSoccernews.ruМатч ТВMetaratingsРБКЧемпионатГЛАС.RUВести.RuЕвро-футбол.руМарокканский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Хакими подписал с «Интером» контракт до 2025 годаЧемпионат 11:16Хакими подписал контракт с «Интером» до 2025 годаБомбардир.ру 10:28Хакими перешел в «Интер», став самым дорогим защитником в истории клубаМатч ТВ 10:23рекламаГлавноеМатч «Спартака» в 26-ом туре РПЛ пройдет без использования системы VARИгорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублейНовости