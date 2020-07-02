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«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»
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Марокканский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.В источнике
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Хакими подписал с «Интером» контракт до 2025 года

Чемпионат 11:16
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Хакими не нужен «Реалу» — самый быстрый латераль мира будет бегать в «Интере»

Sport24.ru 10:45 
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Хакими подписал контракт с «Интером» до 2025 года

Бомбардир.ру 10:28
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