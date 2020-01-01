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«Реал» объявил о трансфере Серхио Регилона в «Тоттенхэм»
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Наш клуб хочет поблагодарить Серхио Регилона за его приверженность, профессионализм и образцовое поведение на протяжении всей его карьеры в "Реале".В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» объявил о переходе Регилона

Матч ТВ 13:10
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Регилон стал игроком «Тоттенхэма»

Советский спорт 13:05
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«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Реала» Бэйла и Регилона

Бомбардир.ру 12:59
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