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Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»
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Гарет Бэйл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур", но по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу". "Газета.Ru" - о том, почему год в аренде у "шпор" может стать спасением для валлийца.В источнике
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Подробнее о событии
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«Я голоден до игры. Я мотивирован». Бэйл — о переходе из «Реала» в «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс 16:07
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Официально: Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»

Goal-Box.Ru 14:53
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Нападающего «Реала» Гарета Бэйла арендует «Тоттенхэм» на один сезон

Телеканал 360° 14:04
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