«Реал» минимально победил «Атлетико» в мадридском дерби

«Реал» победил «Атлетико» в матче 22-го тура Примеры и укрепил позиции лидера относительно «Барселоны», которая уступает лидеру 6 очков, но имеет игру в запасе.