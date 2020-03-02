НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»«Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовИгрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»ГлавноеОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проигралМОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями РодченковаОлимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеруГазета.Ru«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Спорт день за днем19Спорт день за днемГолосUAFootball-fun.ruМатч ТВАргументы и ФактыFootballHDua.Tribuna.comMetaratingsЧемпионатФакты и комментарииNEWS.am SportRT на русскомSports.ruНева СпортЕвро-футбол.руSport24.ruLiveSport.ruСобеседникTUT.BY"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который отличился с передачи Тони Крооса на 71-й минуте игры.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Танец Винисиуса и болельщики против коронавируса. Лучшие фото победы «Реала» в «класико»Чемпионат 01:00Винисиус – герой Эль Класико! «Реал» выиграл и вернулся на вершину (видео)Советский спорт вчера в 17:02 «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу ПримерыLiveSport.ru вчера в 16:54рекламаЕщё по теме«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»«Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовИгрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»ГлавноеОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проигралМОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями РодченковаОлимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеруНовости