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«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере
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Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 31-го тура испанской Примеры. Счет в матче был открыт на 19-й минуте.В источнике
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