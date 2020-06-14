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«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
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В матче 28-го тура испанской Примеры "Реал" обыграл "Эйбар". Голами в составе "сливочных" отметились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело.В источнике
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«Реал» в матче с «Эйбаром» показал худший результат клуба в сезоне по количеству ударов по воротам

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