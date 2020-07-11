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«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
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Мадридский футбольный клуб "Реал"на домашнем стадионе одержал победу над "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.В источнике
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