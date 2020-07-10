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Реал — Алавес 2:0
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Мадридский "Реал" и "Алавес" из Витории определились с составами на матч 35-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Гол и передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

LiveSport.ru 18:01
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500-й гол при Зидане, травма арбитра и снова VAR — «Реал» дома обыграл «Алавес»

Sportbox.RU 17:57
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500-й гол при Зидане, травма арбитра и снова VAR — «Реал» дома обыграл «Алавес»

Матч ТВ 17:57
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