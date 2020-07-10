Реал — Алавес 2:0

Мадридский "Реал" забил 500 голов под руководством главного тренера Зинедина Зидана, сообщает AS. Юбилейный мяч забил нападающий Карим Бензема в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из Витории.