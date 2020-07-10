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Реал — Алавес 2:0
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Мадридский "Реал" забил 500 голов под руководством главного тренера Зинедина Зидана, сообщает AS. Юбилейный мяч забил нападающий Карим Бензема в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из Витории.В источнике
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«Реал» превзошел отметку в 500 голов при Зидане

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Только коронавирус может оставить «Реал» без титула. Зидан здорово управляет командой

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