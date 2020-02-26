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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
Комсомольская правда
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«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко.В источнике
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«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спорт 02:40 
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» принимает «Ювентус», «Манчестер Сити» сразится с «Реалом»

Sport.ru 01:14
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«Реал» — «Манчестер Сити»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 01:25
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