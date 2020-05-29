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Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • FoxTime.ru
  • Inc-news.ru
  • РБК
  • Piter.tv
  • Pravda.Ru
  • ГЛАС.RU
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Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Статистика доступна на сайте Football Benchmark.В источнике
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«Реал» — самый дорогой футбольный клуб в 2020 году. «Ювентус» выбыл из топ-10

Чемпионат 02:39
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«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «МЮ» – 2-й, «Барселона» – 3-я (KPMG)

Sports.ru вчера в 12:58
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«Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Барселона» поднялась на третье место

Soccernews.ru вчера в 10:25
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