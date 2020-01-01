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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Рейньера
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Полузащитник "Реала" Рейньер продолжит карьеру в Германии. Дортмундская "Боруссия" взяла в аренду 18-летнего бразильца.В источнике
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«Боруссия» арендовала полузащитника «Реала» Рейньера

Sportbox.RU 09:17
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«Боруссия» арендовала полузащитника «Реала» Рейньера

Матч ТВ 09:17
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Дортмундская «Боруссия» арендовала Рейниера у «Реала» на 2 сезона

Спорт-Экспресс 08:11
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