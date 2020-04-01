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«Реал» планирует сократить зарплату игрокам не более чем на 10%
Спорт-Экспресс
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Мадридский "Реал" планирует сократить заработную плату игрокам не более чем на 10%.В источнике
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Подробнее о событии
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«Реал» снизит зарплаты игрокам лишь незначительно

Спорт-Экспресс 01:12
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«Реал» не будет сокращать зарплаты игрокам больше чем на 10%

ProstoProSport вчера в 23:16 
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«Реал» не будет урезать игрокам зарплату более чем на 10%. «Барселона» сократила на 70%

Sports.ru вчера в 16:59
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