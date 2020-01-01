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«Реал» собрался возобновить тренировки, несмотря на ЧС в Испании
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Мадридский "Реал" планирует возобновить тренировки основного состава команды, несмотря на введенный в Испании режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.В источнике
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