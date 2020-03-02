НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовВинисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в XXI веке«Реал» догнал «Барселону» по числу побед в Эль Класико«Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»ГлавноеМОК представил суду документы с поддельными подписями РодченковаОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛФигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьерыГонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавирусаГинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалитГазета.Ru«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Спорт день за днем22Спорт день за днемFootball-fun.ruМИР 24Матч ТВSpain-media.ruАргументы и ФактыFootballHDua.Tribuna.comMetaratingsЧемпионатФакты и комментарииСпорт-ЭкспрессNEWS.am SportRT на русскомSports.ruНева СпортЕвро-футбол.руLiveSport.ruСобеседникTUT.BYУНИАНСпортНавины"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который отличился с передачи Тони Крооса на 71-й минуте игры.В источнике Комментировать11Подробнее о событии Танец Винисиуса и болельщики против коронавируса. Лучшие фото победы «Реала» в «класико»Чемпионат 01:00Винисиус — о класико: «Это мой самый лучший день за все время в Мадриде»Спорт-Экспресс 01:22Винисиус – герой Эль Класико! «Реал» выиграл и вернулся на вершину (видео)Советский спорт вчера в 17:02 рекламаЕщё по теме«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовВинисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в XXI веке«Реал» догнал «Барселону» по числу побед в Эль Класико«Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»ГлавноеМОК представил суду документы с поддельными подписями РодченковаОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛФигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьерыГонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавирусаГинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалитНовости