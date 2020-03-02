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«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
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"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который отличился с передачи Тони Крооса на 71-й минуте игры.В источнике
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