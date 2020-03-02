НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в Эль Класико
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Аргументы и Факты
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Turkmenportal
  • RT на русском
  • ГолосUA
  • FootballHD
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Spain-media.ru
  • Гол.ру
  • Нева Спорт
  • УНИАН
  • TUT.BY
  • СпортНавины
  • Евро-футбол.ру
Мадриский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счёт открыл 19-летний нападающий «Реала» Жуниор Винисиус на 71-й минуте встречи.В источнике
14
Подробнее о событии
alt

3 главные причины проигрыша «Барселоны» в Эль Класико

ProstoProSport вчера в 02:59 
alt

«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству побед в «эль классико»

Metaratings 2 марта в 04:10
alt

«Реал» обогнал «Барсу» по победам в класико в Ла Лиге. Клубы сравнялись по победам во всех очных матчах

Sports.ru 2 марта в 00:55
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости