Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).