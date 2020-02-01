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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
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Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).В источнике
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Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби

Sportbox.RU 11:54
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«Реал» с минимальным счетом одолел «Атлетико». Победный гол забил Бензема

Спорт-Экспресс 11:53
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«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

ODDS.ru 11:50
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