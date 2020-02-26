НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги ЧемпионовСлавная дуэль возвращается. Гвардиола против «Реала»Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»Азар пропустит три месяца из-за травмыДженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»ГлавноеГуберниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лигиЕлисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовSportbox.RU«Реал» предложит 70 миллионов евро за полузащитника «Наполи»Футбол России3Футбол РоссииМатч ТВFootballHDПо информации источников, «Реал» готовит предложение в 70 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса в летнее трансферное окно.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Реал» интересуется трансферной целью «Барселоны» Фабианом РуисомSoccernews.ru 04:55«Реал» планирует купить хавбека «Наполи» за 70 миллионов евроФутбол России 04:33«Реал» предложит 70 миллионов «Наполи» за РуисаSport24.ru 04:17 рекламаЕщё по теме«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги ЧемпионовСлавная дуэль возвращается. Гвардиола против «Реала»Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»Азар пропустит три месяца из-за травмыДженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»ГлавноеГуберниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лигиЕлисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовНовости