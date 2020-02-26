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«Реал» предложит 70 миллионов евро за полузащитника «Наполи»
Футбол России
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По информации источников, «Реал» готовит предложение в 70 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса в летнее трансферное окно.В источнике
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«Реал» интересуется трансферной целью «Барселоны» Фабианом Руисом

Soccernews.ru 04:55
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«Реал» планирует купить хавбека «Наполи» за 70 миллионов евро

Футбол России 04:33
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«Реал» предложит 70 миллионов «Наполи» за Руиса

Sport24.ru 04:17 
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