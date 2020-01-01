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«Реал» пробил 4 пенальти в 5 последних матчах
Sports.ru
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Форвард «Реала» Карим Бензема забил с пенальти «Вильярреалу» в 37-м туре Ла Лиги (2:1, второй тайм). Таким образом, «сливочные» пробили 4 пенальти в 5 последних встречах.В источнике
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«Реал» пробил 4 пенальти в 5 последних матчах

Sports.ru 16:52
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